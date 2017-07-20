Бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ
Четвер, 20 липня 2017, 22:29
Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обстріляли в селищі Трудовське.
Про це йдеться у Twitter-повідомленні СММ.
"У безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ стріляли зі стрілецької зброї в селищі Трудовське Петровського району Донецька", - зазначили у місії.
Згідно з повідомленням, БПЛА приземлився безпечно.
У СММ ОБСЄ назвали обстріл "явною неповагою до Мінських угод".
Як відомо, селище Трудовське розташоване на непідконтрольній українському уряду території.
Українська правда