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Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

Четверг, 20 июля 2017, 22:29

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстреляли в поселке Трудовское.

Об этом говорится в Twitter-сообщении СММ.

"В беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия в поселке Трудовское Петровского района Донецка", - отметили в миссии.

Согласно сообщению, БПЛА приземлился безопасно.

В СММ ОБСЕ назвали обстрел "явным неуважением к Минским соглашениям".

Как известно, поселок Трудовское расположен на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Украинская правда

Темы: ОБСЕАТО
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