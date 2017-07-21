Генпрокуратура просить РФ видати бойовика-ката з ОРДО

Генпрокуратура звернулася до генеральної прокуратури Росії з проханням передати ватажка ОРДО Вадима Погодіна, який у 2014 році вбив молодого хлопця Вадима Чубенка.

Про це написав заступник генпрокурора Євген Єнін на своїй сторінці Facebook.

"Сьогодні звернулися до Генеральної Прокуратури РФ з проханням передати нам одного з ватажків "ДНР" Вадима Погодіна, який у 2014 році в Донецьку звірськи убив неповнолітнього Степана Чубенка. Погодін був затриманий та утримується на тимчасово окупованій території АР Крим", - написав він.

Він наголосив, що це звернення не є визнанням російської юрисдикції у Криму.

"Всім пошановувачам зради одразу кажу: це не є визнання Криму російським; Міжнародні конвенції та практика судів наднаціональноі юрисдикції свідчать про обов'язок держав здійснювати правове співробітництво навіть якщо вони перебувають у стані війни та окупують частини своїх територій",- наголосив він.

"І так, ми будемо робити все можливе, щоб злочинці несли передбачене законом покарання, навіть якщо вони переховуються на тимчасово окупованій території", - додав він.

Він також звернувся до російських прокурорів:



"Якщо у вас ще залишилися хоч якісь залишки совісті та честі, не покривайте вбивцю дитини! Погодін має повстати перед судом та понести законне покарання за особливо тяжкий злочин", - наголосив він.

26 червня 2017 року Національна поліція на Генпрокуратура підтвердили, що в окупованому Криму російські силовики затримали бойовика ОРДО Вадима Погодіна на запит України до Інтерполу.



На запитання, чи подавала українська сторона якісь документи для передачі Погодіна, в ГПУ тоді відповіли, що "питання вивчається".



Погодіна в Україні звинувачують у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство групою осіб) та ч.3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, або таке, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За інформацією видання Informnapalm, Погодіну інкримінують низку важких злочинів: катування українських полонених і вбивство 16-річного футболіста з Краматорська Степана Чубенка.





Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін втік до Криму.

Українська правда