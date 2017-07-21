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Генпрокуратура просит РФ выдать боевика-палача с ОРДО

Пятница, 21 июля 2017, 10:19

Генпрокуратура обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать главаря ОРДО Вадима Погодина, который в 2014 году убил молодого человека Вадима Чубенко.

Об этом написал заместитель генпрокурора Евгений Енин на своей странице Facebook.

"Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего Степана Чубенко. Погодин был задержан и содержится на временно оккупированной территории АР Крым", - написал он.

 

Он отметил, что это обращение не является признанием российской юрисдикции в Крыму.

"Всем любителям измены сразу говорю: это не признание Крыму русским; Международные конвенции и практика судов наднациональной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют части территорий", - подчеркнул он.

"И так, мы будем делать все возможное, чтобы преступники несли предусмотренное законом наказание, даже если они скрываются на временно оккупированной территории", - добавил он.

Он также обратился к российским прокурорам:

"Если у вас еще остались хоть какие-то остатки совести и чести, не покрывает убийцу ребенка! Погодин должен предстать перед судом и понести законное наказание за особо тяжкое преступление", - подчеркнул он.

26 июня 2017 года Национальная полиция на Генпрокуратура подтвердили, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали боевика ОРДО Вадима Погодина на запрос Украины в Интерпол.

На вопрос, подавала ли украинская сторона какие-то документы для передачи Погодина, в ГПУ тогда ответили, что "вопрос изучается".

Погодина в Украине обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство группой лиц) и ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, или повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

 

По информации издания Informnapalm, Погодину инкриминируют ряд тяжких преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко.

После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым.

Темы: КрымДонбассГенпрокуратураРосcия
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