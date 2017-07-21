У Кремлі відреагували на демарш Siemens

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву німецького концерну Siemens про припинення поставок російським компаніям.

Про це він сказав журналістам у п'ятницю, передає ТАСС.

"Напевно ви будете мене питати про історію з Сіменсом. Відразу скажу, що я залишаю це без коментарів", - заявив Пєсков.

Водночас прес-секретар Путіна зазначив, що це питання необхідно ставити компаніям, з якими співпрацювала Siemens.

"По лінії цих компаній буде продовжено взаємодію і діалог", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, Siemens оголосив, що у зв'язку з незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Як відомо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.