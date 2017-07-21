Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі відреагували на демарш Siemens

П'ятниця, 21 липня 2017, 13:27

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву німецького концерну Siemens про припинення поставок російським компаніям.

Про це він сказав журналістам у п'ятницю, передає ТАСС.

"Напевно ви будете мене питати про історію з Сіменсом. Відразу скажу, що я залишаю це без коментарів", - заявив Пєсков.

Водночас прес-секретар Путіна зазначив, що це питання необхідно ставити компаніям, з якими співпрацювала Siemens.

"По лінії цих компаній буде продовжено взаємодію і діалог", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, Siemens оголосив, що у зв'язку з незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Як відомо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Теми: РосіяНімеччинаекономікаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Росія
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО
Зеленський вірить у перемогу за рік
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: