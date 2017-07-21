В Кремле отреагировали на демарш Siemens

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление немецкого концерна Siemens о прекращении поставок российским компаниям.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает ТАСС.

"Наверняка вы будете меня спрашивать об истории с Сименсом. Сразу скажу, что я оставляю это без комментариев", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что этот вопрос необходимо задавать компаниям, с которыми сотрудничал Siemens.

"По линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог", - сказал Песков.

Как сообщалось, Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Как известно, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

Подробнее о коллизии с турбинами Siemens читайте в статье на ЕвроПравде "Точка невозврата от Siemens: как Украине реагировать на нарушение санкций ЕС".