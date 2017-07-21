Під час виступу Лукашенка в Києві голові Держприкордонслужби стало зле
Під час виступу Білорусі Олександра Лукашенка стало погано голові Держдприкордонслужби Віктору Назаренку.
Під час виступу Лукашенка, йому стало зле, очевидно він зомлів. На це звернув увагу Лукашенко і попросив взяти стілець, якщо необхідно тим, хто намагався допомогти Назаренку.
За кілька миттєвостей охоронці винесли Назаренка з зали, де проходив захід.
А трохи згодом повідомили, що з Назаренком все в порядку, йому стало краще. Йому надають медичну допомогу.
Українська правда
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