Во время выступления Лукашенко в Киеве главе Госпогранслужбы стало плохо

Во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко в администрации президента Украины стало плохо главе Госпогранслужбы Виктору Назаренко.

Во время выступления Лукашенко Назаренко стало плохо, он очевидно потерял сознание.

На это обратил внимание Лукашенко и попросил взять стул, если необходимо тем, кто пытался помочь Назаренко.

Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие.

А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.

Украинская правда