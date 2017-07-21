Во время выступления Лукашенко в Киеве главе Госпогранслужбы стало плохо
Пятница, 21 июля 2017, 14:58
Во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко в администрации президента Украины стало плохо главе Госпогранслужбы Виктору Назаренко.
Во время выступления Лукашенко Назаренко стало плохо, он очевидно потерял сознание.
На это обратил внимание Лукашенко и попросил взять стул, если необходимо тем, кто пытался помочь Назаренко.
Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие.
А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.
Украинская правда