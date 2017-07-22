У Сирії воюють понад 500 військових РФ, які воювали на Донбасі - СБУ

У Сирії воюють понад 500 російських військових, які брали участь у військових діях на Донбасі.

Про це 22 липня на брифінгу повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"За оперативними даними СБУ, у Сирії у якості найманців воюють понад 500 громадян РФ, які брали участь у військових діях на Донбасі. Більшість - це професійні військові, з числа підрозділів спецпризначення внутрішніх військ, ВДВ та морської піхоти", - зазначив Грицак.

Графіка з сайту СБУ

Також серед військових РФ у Сирії - військові з числа сил спецоперацій ГУ ГШ (Головне управління Генштабу) Збройних сил РФ.

"Йдеться не про офіційний військовий контингент в Сирії, це - найманці Міноборони РФ, з яких загинули вже не менше 124 осіб", - повідомив глава СБУ.

Як відомо, раніше Грицак заявив, що СБУ встановила особи 15 російських військових, які воюють у складі розвідроти так званої 4 окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР", у якій служив полонений російський військовий Віктор Агєєв.

Українська правда