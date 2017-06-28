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В Міноборони розкрили ім’я полоненого російського контрактника

Середа, 28 червня 2017, 00:51

У полон до українських військових у Луганській області потрапив російський військовослужбовець, який служив за контрактом.

Про це повідомляє російська служба BBC, посилаючись на джерела в 93-й бригаді і в міноборони України.

За інформацією видання, російський розвідник Віктор Агєєв потрапив у полон в районі села Жолобок Слов'яносербського району "в результаті збройної сутички бійців 93-й окремої механізованої бригади та розвідгрупи "4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу" терористичного угруповання "ЛНР".

Як стало відомо Бі-бі-сі від двох колишніх товаришів по службі Віктора Агєєва, після закінчення Алтайського державного коледжу він в 2015-2016 роках проходив строкову службу у військовій частині 65246, розквартированій в Новочеркаську Ростовської області.

"Ми служили з ним в полку зв'язку, - розповів один з колишніх товаришів по службі на умовах анонімності. - Він звільнився влітку, а я в кінці 2016 року. Потім він пішов служити на контракт у військову розвідку, але підписувати контракт він хотів в іншій частині, і я не знаю точно, як у нього склалося".

В особистому листуванні з одним із колишніх товаришів по службі, з якою ознайомилася Російська служба Бі-бі-сі, Віктор Агєєв на запитання, чи не в Україні він знаходиться, відповів: "Так, в Україні". А на уточнююче запитання друга, чим він там зайнятий, написав: "Контрактник. Платять достатньо".

Мати Агєєва розповіла Бі-бі-сі, що в березні 2017 року її син підписав контракт і нібито поїхав служити в місто Батайськ Ростовської області.

Раніше повідомлялось, що розвідувальною групою, яку знешкодили бійці ЗСУ 26 червня, керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.

Вказується, що українські військові обійшли ДРГ і запропонували скласти зброю без бою, гарантуючи життя та безпеку. Однак командир групи бойовиків і ворожий снайпер здійснили спробу збройного опору та були ліквідовані. Решта – сапер, снайпер і два кулеметники затримані, серед них і Агєєв.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що на Донбасі немає російських військових.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасАТОРосія
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