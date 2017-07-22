Українців попередили про грози, град та шквали у неділю

4487 переглядів
Субота, 22 липня 2017, 18:28

У неділю, 23 липня у центральних та південних, вдень - у західних та східних областях місцями грози.

Про це у суботу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с.

 

У суботу, 22 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях - грози, місцями шквали 15-20 м/с.

У Чернігівській та Сумській областях - сильний дощ.

22-24 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, більшості районів Дніпропетровської та Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Українська правда

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Європа у вогні: пожежі спалахнули на півночі Португалії 19 липня 2017, 11:50
У неділю переважно без опадів, дощі на Закарпатті та Луганщині 15 липня 2017, 17:56
У п’ятницю половину України накриє грозами й прохолодою 13 липня 2017, 16:18
powered by lun.ua
Головні новини
Активістку Femen відпустили під особисте зобов'язання
В СБУ назвали прізвища російських військових із роти Агєєва
Грицак: В Україні загинули кілька тисяч військовослужбовців РФ
Грицак звинуватив керівництво РФ в організації акцій у Києві
Усі новини
Інтерв'ю

Ганна Новосад, яка відкриває науковцям євроінтеграцію в науці

Лекції на БЖ

Головний архітектор Львова – про успішний досвід змін у місті