Українців попередили про грози, град та шквали у неділю

У неділю, 23 липня у центральних та південних, вдень - у західних та східних областях місцями грози.

Про це у суботу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с.

У суботу, 22 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях - грози, місцями шквали 15-20 м/с.

У Чернігівській та Сумській областях - сильний дощ.

22-24 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, більшості районів Дніпропетровської та Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда