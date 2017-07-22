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Українців попередили про грози, град та шквали у неділю

Субота, 22 липня 2017, 18:28

У неділю, 23 липня у центральних та південних, вдень - у західних та східних областях місцями грози.

Про це у суботу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с.

 

У суботу, 22 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях - грози, місцями шквали 15-20 м/с.

У Чернігівській та Сумській областях - сильний дощ.

22-24 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, більшості районів Дніпропетровської та Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Українська правда

Теми: погода
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