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Украинцев предупредили о грозах, граде и шквалах в воскресенье

Суббота, 22 июля 2017, 18:28

В воскресенье, 23 июля в центральных и южных, днем - в западных и восточных областях местами грозы.

Об этом в субботу сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.

 

В субботу, 22 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях - грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

В Черниговской и Сумской областях - сильный дождь.

22-24 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской, большинстве районов Днепропетровской и Винницкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Украинская правда

Темы: погода
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