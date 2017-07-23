Порошенко розповів, чого вимагатиме під час розмови "нормандської четвірки"

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Неділя, 23 липня 2017, 11:32

Президент Петро Порошенко під час телефонних переговорів у "нормандському форматі" вимагатиме негайного забезпечення "тиші" на Донбасі.

Про це йдеться на сторінці президента в Facebook у неділю.

"Під час телефонної конференції в Нормандському форматі, яка планується наступного тижня, вимагатиму негайного забезпечення режиму тиші", - зазначив він.

"У разі невиконання – посилення санкцій проти РФ відповідно до нещодавнього рішення Саміту Великої Сімки", - додав Порошенко.

Як відомо, телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що основною темою "нормандських" переговорів президентів стануть питання безпеки і звільнення заручників.

Українська правда

Теми: Порошенко міжнародна спільнота Донбас
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