Клімкін анонсував переговори "нормандської четвірки"

Телефонна розмова лідерів України, Франції, Німеччини та Росії може відбутися через тиждень.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, 14 липня, передає ZN.ua.

"З точки зору графіка, швидше за все, це буде після наступного тижня. Оскільки на наступному тижні це просто складно організувати з логістичної точки зору", - заявив він.

Клімкін також повідомив про досягнення представниками "четвірки" домовленості, що основною темою розмови стануть питання безпеки і звільнення заручників.

"Як тільки будуть результати телефонної розмови, потім будемо планувати, звичайно, зустрічі, але зустрічі, спрямовані на результат", - додав він.

Раніше, 10 липня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори лідерів "нормандської четвірки" знаходяться на стадії підготовки, але для того, щоб вони відбулися поки не вистачає "м'яса".