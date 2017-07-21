Порошенко назвав точну дату переговорів у "нормандському форматі"

Телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на брифінгу за результатами зустрічі зі своїм колегою з Білорусі Олександром Лукашенком.

"Уже в понеділок відбудуться телефонні переговори в "нормандському форматі", і я буду вимагати негайного реального забезпечення режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення", - сказав він.

Президент зазначив, що не можна спокійно спостерігати за "брутальним порушенням Мінських домовленостей".

"Жодна смерть українського героя не має залишатися без жорсткої реакції", - наголосив він.

Як повідомляв раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін, основною темою "нормандських" переговорів президентів стануть питання безпеки і звільнення заручників.

Євген Кізілов, УП