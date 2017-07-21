Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко назвав точну дату переговорів у "нормандському форматі"

П'ятниця, 21 липня 2017, 14:49

Телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на брифінгу за результатами зустрічі зі своїм колегою з Білорусі Олександром Лукашенком.

"Уже в понеділок відбудуться телефонні переговори в "нормандському форматі", і я буду вимагати негайного реального забезпечення режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення", - сказав він.

Президент зазначив, що не можна спокійно спостерігати за "брутальним порушенням Мінських домовленостей".

"Жодна смерть українського героя не має залишатися без жорсткої реакції", - наголосив він.

Як повідомляв раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін, основною темою "нормандських" переговорів президентів стануть питання безпеки і звільнення заручників.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоДонбасАТОЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: