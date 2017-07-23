АТО: Від обстрілів Зайцевого повністю згоріли 3 будинки

Внаслідок обстрілів, які бойовики вели по н.п. Зайцеве 23 липня, повністю згоріли три будинки.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 неділі.

"Бойовики продовжили наражати на небезпеку місцеве населення. Близько 11:00 злочинці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних мешканців с.Зайцеве. Внаслідок обстрілу повністю згоріли три будинки", - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку близько 1:00 вночі бойовики з гранатомету і стрілецької зброї били по силах АТО біля Авдіївки, дві міни калібру 82 міліметри випустили по шахті "Бутівка".



На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики били неподалік с.Кримське та Малинове.