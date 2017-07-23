АТО: Від обстрілів Зайцевого повністю згоріли 3 будинки

Внаслідок обстрілів, які бойовики вели по н.п. Зайцеве 23 липня, повністю згоріли три будинки.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 неділі.

"Бойовики продовжили наражати на небезпеку місцеве населення. Близько 11:00 злочинці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних мешканців с.Зайцеве. Внаслідок обстрілу повністю згоріли три будинки", - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку близько 1:00 вночі бойовики з гранатомету і стрілецької зброї били по силах АТО біля Авдіївки, дві міни калібру 82 міліметри випустили по шахті "Бутівка".



На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики били неподалік с.Кримське та Малинове.

Українська правда