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АТО: От обстрелов Зайцево полностью сгорели 3 дома

Воскресенье, 23 июля 2017, 19:03
АТО: От обстрелов Зайцево полностью сгорели 3 дома

В результате обстрелов, которые боевики вели по н.п. Зайцево 23 июля, полностью сгорели три дома.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 воскресенья.

"Боевики продолжили подвергать опасности местное население. Около 11:00 преступники открыли огонь из стрелкового оружия по домам мирных жителей Зайцево. В результате обстрела полностью сгорели три дома", - сообщили в штабе.

 

На Донецком направлении около 1:00 ночью боевики из гранатомета и стрелкового оружия били по силам АТО возле Авдеевки, две мины калибра 82 миллиметра выпустили по шахте "Бутовка".

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики били близ н.п. Крымское и Малиновое. 

Украинская правда 

Темы: АТОДонбасс
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