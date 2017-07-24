АТО: 14 обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ

У зоні проведення АТО минулої доби незаконні збройні формування ввечері активізували обстріли українських позицій. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом 23 липня незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я.

Так, на Луганському напрямку, з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по Кримському, Новоолександрівці, а також з БМП по Новозванівці.

На Донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах ЗСУ поблизу Кам’янки та на шахті Бутівка.

На Маріупольському напрямку близько 20:00 бандформування застосовували гранатомети і стрілецьку зброю по українських захисниках у районі Мар’їнки. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Крім того, під гранатометним вогнем опинились і будинки мирних мешканців селища.

У штабі зазначили, що на більшість провокацій ворога українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялось, внаслідок обстрілів, які бойовики вели по н.п. Зайцеве 23 липня, повністю згоріли три будинки.