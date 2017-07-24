Порошенко підвищив штрафи за паркування на місцях для інвалідів

374 перегляди
Понеділок, 24 липня 2017, 10:13

Президент Петро Порошенко підписав закон, який посилює покарання за паркування авто на місцях для інвалідів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2109-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

Документ, зокрема, підвищує розмір штрафів за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, призначених інвалідів або осіб, які їх перевозять.

Також збільшується відповідальність за необлаштування на спеціально відведених майданчиках паркувальних місць для інвалідів.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Українська правда

Теми: Порошенко законодавство транспорт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко розповів, чого вимагатиме під час розмови "нормандської четвірки" 23 липня 2017, 11:32
Активістка Femen у поліції, адвоката не пускають 21 липня 2017, 20:24
Стало відомо, як в АП потрапила активістка Femen 21 липня 2017, 18:57
powered by lun.ua
Головні новини
Україна продає державну частку у 7 обленерго
Від вибуху в Кабулі загинули вже 35 осіб, відповідальність узяв "Талібан"
Напад на посольство Ізраїлю в Йорданії – 2 загиблих, 1 поранений
У Кабулі внаслідок вибуху загинули 24 людини, понад 40 поранено
Усі новини
Пенсія

Як тисячі жителів сходу України позбавлені виплат

Сказати "НІ!"

Як українські дівчата знаходили справу життя