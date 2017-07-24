Порошенко підвищив штрафи за паркування на місцях для інвалідів

Президент Петро Порошенко підписав закон, який посилює покарання за паркування авто на місцях для інвалідів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2109-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

Документ, зокрема, підвищує розмір штрафів за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, призначених інвалідів або осіб, які їх перевозять.

Також збільшується відповідальність за необлаштування на спеціально відведених майданчиках паркувальних місць для інвалідів.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 22 червня Верховна Рада ухвалила цей закон.

Згідно з документом, штраф за відповідне правопорушення складатиме від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 – 1700 гривень).

Такий самий штраф загрожуватиме суб'єктам господарювання за необлаштування місць для інвалідів на паркувальному майданчику або на тротуарах.

Автомобілі, що займають місця для інвалідів, дозволено евакуювати.

Українська правда