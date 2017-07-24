На Волині затримали чоловіка за спробу підкупити прокурора

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Понеділок, 24 липня 2017, 22:44

Чоловіка, який пропонував прокурору хабар у розмірі 5 тисяч доларів за підміну речових доказів у справі про незаконний видобуток бурштину, затримали на Волині.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Затримано "на гарячому" правопорушника, який надав хабар в сумі 5 тисяч доларів прокурору за підміну речових доказів - вилученого у кримінальному провадженні незаконно видобутого каменю бурштину вагою близько 30 кг", - написав він на Facebook.

Українська правда

Теми: Волинська область бурштин прокуратура
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