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На Волині затримали чоловіка за спробу підкупити прокурора

Понеділок, 24 липня 2017, 22:44

Чоловіка, який пропонував прокурору хабар у розмірі 5 тисяч доларів за підміну речових доказів у справі про незаконний видобуток бурштину, затримали на Волині.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Затримано "на гарячому" правопорушника, який надав хабар в сумі 5 тисяч доларів прокурору за підміну речових доказів - вилученого у кримінальному провадженні незаконно видобутого каменю бурштину вагою близько 30 кг", - написав він на Facebook.

Українська правда

Теми: Волинська областьбурштинпрокуратура
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