На Волыни задержали мужчину за попытку подкупить прокурора
Понедельник, 24 июля 2017, 22:44
Мужчину, который предлагал прокурору взятку в размере 5 тысяч долларов за подмену вещественных доказательств по делу о незаконной добыче янтаря, задержали на Волыни.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме 5 тысяч долларов прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятого в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг", - написал он в Facebook.
Украинская правда