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На Волыни задержали мужчину за попытку подкупить прокурора

Понедельник, 24 июля 2017, 22:44

Мужчину, который предлагал прокурору взятку в размере 5 тысяч долларов за подмену вещественных доказательств по делу о незаконной добыче янтаря, задержали на Волыни.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме 5 тысяч долларов прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятого в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг", - написал он в Facebook.

Украинская правда

Темы: Волынская областьянтарьпрокуратура
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