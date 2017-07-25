У Дніпрі в результаті стрілянини загинули двоє, четверо поранені

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Вівторок, 25 липня 2017, 02:55

У Дніпрі в результаті стрілянини було вбито двоє людей, ще четверо госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

В області введено оперативний план "Сирена".

"24 липня, близько 20:00 до поліції надійшла інформація, що по пр. Гагаріна, 92 в Шевченківському районі Дніпра, чути постріли та на асфальті лежить нерухоме тіло чоловіка. Прибувши на місце події поліцейські з’ясували: близько 19.50 невідомі під’їхали на автомобілі та з автоматичної зброї спричинили вогнепальні поранення п’ятьом громадянам, які знаходилися на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

В результаті стрілянини одна людина загинула на місці, п'ятеро були доставлені в лікарню. Пізніше один з них помер від отриманих травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося про одного загиблого в результаті стрілянини.

Теми: поліція Дніпропетровська область
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