У Дніпрі в результаті стрілянини загинули двоє, четверо поранені

У Дніпрі в результаті стрілянини було вбито двоє людей, ще четверо госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

В області введено оперативний план "Сирена".

"24 липня, близько 20:00 до поліції надійшла інформація, що по пр. Гагаріна, 92 в Шевченківському районі Дніпра, чути постріли та на асфальті лежить нерухоме тіло чоловіка. Прибувши на місце події поліцейські з’ясували: близько 19.50 невідомі під’їхали на автомобілі та з автоматичної зброї спричинили вогнепальні поранення п’ятьом громадянам, які знаходилися на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

В результаті стрілянини одна людина загинула на місці, п'ятеро були доставлені в лікарню. Пізніше один з них помер від отриманих травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося про одного загиблого в результаті стрілянини.