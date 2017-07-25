ЗМІ: КНДР на цьому тижні може провести ракетний запуск

Північна Корея готується до чергового ракетного випробування, яке може відбутися протягом шести днів.

Про це пише CNN з посиланням на співробітника міноборони США.

За його словами, в п'ятницю в північно-корейському місті Кусонг були помічені транспортні засоби, що перевозять обладнання для запуску балістичних ракет.

За словами чиновника, КНДР може приурочити запуск до свята на честь закінчення Корейської війни, який відзначається 27 липня.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея готує нове випробування міжконтинентальної балістичної ракети або ракети середньої дальності.

Як повідомлялося, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм. Ракета пролетіла близько 930 км. У Міноборони Японії заявили, що вона впала в море у виключній економічній зоні країни.