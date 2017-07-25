ЗМІ: КНДР на цьому тижні може провести ракетний запуск

30 переглядів
Вівторок, 25 липня 2017, 04:42

Північна Корея готується до чергового ракетного випробування, яке може відбутися протягом шести днів.

Про це пише CNN з посиланням на співробітника міноборони США.

За його словами, в п'ятницю в північно-корейському місті Кусонг були помічені транспортні засоби, що перевозять обладнання для запуску балістичних ракет.

За словами чиновника, КНДР може приурочити запуск до свята на честь закінчення Корейської війни, який відзначається 27 липня.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея готує нове випробування міжконтинентальної балістичної ракети або ракети середньої дальності.

Як повідомлялося, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм. Ракета пролетіла близько 930 км. У Міноборони Японії заявили, що вона впала в море у виключній економічній зоні країни.

Теми: Північна Корея
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
КНДР готується до нового ракетного запуску 20 липня 2017, 05:51
РФ не визнає в ООН, що КНДР запустила міжконтинентальну ракету 7 липня 2017, 01:17
Росія виступила проти нових санкцій стосовно КНДР 6 липня 2017, 04:17
powered by lun.ua
Головні новини
У Дніпрі в результаті стрілянини загинули двоє, четверо поранені
Розборки зі стріляниною в Дніпрі: 1 загиблий, 6 поранених
СЦКК: Бойовики ОРДО випробовують новий вид забороненої зброї
У школі неподалік Торецька стався вибух, постраждав охоронець
Усі новини
Пенсія

Як тисячі жителів сходу України позбавлені виплат

"Мастерка"

Уривок з нової книги Фоззі "Темніє рано"