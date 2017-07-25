Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: КНДР на этой неделе может совершить ракетный запуск

Вторник, 25 июля 2017, 04:42

Северная Корея готовится к очередному ракетному испытанию, которое может произойти в течение шести дней.

Об этом пишет CNN со ссылкой на сотрудника минообороны США.

По его словам, в пятницу в северо-корейском городе Кусонг были замечены транспортные средства, перевозящие оборудование для запуска баллистических ракет.

По словам чиновника, КНДР может приурочить запуск к празднику в честь окончания Корейской войны, который отмечается 27 июля.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовит новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты или ракеты средней дальности.

Как сообщалось, 4 июля Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты с авиабазы ​​Banghyon в северной провинции Пхёнан-Пукто недалеко от границы с Китаем. Ракета пролетела около 930 км. В Минобороны Японии заявили, что она упала в море в исключительной экономической зоне страны.

Темы: Северная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Северная Корея
Шойгу попозировал с северокорейскими генералами
Шойгу встретился с министром обороны Северной Кореи: хочет укрепить сотрудничество
Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в море
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: