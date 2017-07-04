Північна Корея запустила балістичну ракету

Північна Корея провела пуск балістичної ракети.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Пуск був проведений з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

Як повідомляє AFP, посилаючись на міноборони Японії, ракета, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Черговий пуск ракети здійснений вперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею.

Раніше, в ніч на 8 червня, Північна Корея здійснила запуски протикорабельних ракет малої дальності.

1 червня міністерство фінансів США запровадило санкції стосовно дев'яти організацій і трьох фізичних осіб за співпрацю з КНДР, під обмеження потрапили і дві російські компанії.

Рада Безпеки ООН 2 червня одностайно прийняла резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.

Президент США Дональд Трамп 22 червня на рік продовжив санкції проти КНДР.