Фігурант "справи 2 травня" Фучеджи став громадянином Росії

Екс-заступник начальника управління МВС в Одеській області, фігурант "справи 2 травня" Дмитро Фучеджи отримав громадянство Російської Федерації.

Про це йдеться у відповіді генеральної прокуратури РФ на запит Генпрокуратури України, про що повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Як повідомляє "Громадське", на прохання про допомогу в екстрадиції та затриманні Фучеджи ГП РФ відповіла, що не може цього зробити, оскільки підозрюваний є громадянином Росії.

"Постає питання, чому особа, на яку були покладені функції охорони громадського порядку під час масових заходів бездіяла. І бездіяла, коли супроводжувала агресивно налаштованих громадян, котрі підтримували Росію, і фактично своєю бездіяльністю спровокувала бійку між проросйськи та проукраїнськи налаштованими активістами, що призвело до стрілянини. І ще питання, чому ця особа отримала пізніше громадянство РФ – це ми і намагаємось з'ясувати", – сказали слідчі прокуратури, котрі розслідують саме дії правоохоронців під час подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Як повідомлялося, Фучеджі протягом 1,5 років після своєї втечі з України отримував полковничу пенсію.

Дмитра Фучеджі підозрюють в перевищенні службових повноважень під час штурму міського управління міліції 4 травня 2014 року - тоді він прийняв рішення звільнити і випустити затриманих на Куликовому полі "антимайданівців". Наступного дня він залишив Україну і з червня 2014 року перебуває в розшуку. Крім того, Фучеджі є фігурантом кримінальних проваджень, відкритих за події 25 листопада 2013 року і 19 лютого 2014 року.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 чоловік і більше 200 були поранені.

Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні органи України почали близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів.

Деякі з них в даний час розглядаються в судах.