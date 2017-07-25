Трамп звинуватив Україну в саботажі його виборчої кампанії

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Вівторок, 25 липня 2017, 13:39

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що Україна саботувала його передвиборчу кампанію.

Про це він повідомив у Twitter.

На переконання Трампа, такі дії України були спрямовані на просування кандидатури його опонентки - Гілларі Клінтон.

Американський лідер закликав Генпрокуратуру США розслідувати цей випадок.

"Спроби України саботувати кампанію Трампа "потихеньку працювали, аби просунути Клінтон". Тож де розслідування генерального прокурора?" - написав він.

Доповнюється…

Теми: Трамп США Клінтон президент вибори
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