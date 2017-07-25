Трамп звинуватив Україну в саботажі його виборчої кампанії
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що Україна саботувала його передвиборчу кампанію.
Про це він повідомив у Twitter.
На переконання Трампа, такі дії України були спрямовані на просування кандидатури його опонентки - Гілларі Клінтон.
Американський лідер закликав Генпрокуратуру США розслідувати цей випадок.
"Спроби України саботувати кампанію Трампа "потихеньку працювали, аби просунути Клінтон". Тож де розслідування генерального прокурора?" - написав він.
Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017
Доповнюється…
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