Трамп звинуватив Україну в саботажі його виборчої кампанії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що Україна саботувала його передвиборчу кампанію.

Про це він повідомив у Twitter.

На переконання Трампа, такі дії України були спрямовані на просування кандидатури його опонентки - Гілларі Клінтон.

Американський лідер закликав Генпрокуратуру США розслідувати цей випадок.

"Спроби України саботувати кампанію Трампа "потихеньку працювали, аби просунути Клінтон". Тож де розслідування генерального прокурора?" - написав він.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity