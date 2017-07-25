Трамп обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию.
Об этом он сообщил в Twitter.
По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки - Хиллари Клинтон.
Американский лидер призвал Генпрокуратуру США расследовать этот случай.
"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?" - написал он.
Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017
Как известно, в США ведется расследование о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией. В ближайшее время комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США планирует опросить Дональда Трампа-младшего, зятя президента Джареда Кушнера и бывшего руководителя избирательной кампании Пола Манафорта.
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