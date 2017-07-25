Трамп обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию.

Об этом он сообщил в Twitter.

По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки - Хиллари Клинтон.

Американский лидер призвал Генпрокуратуру США расследовать этот случай.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?" - написал он.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Как известно, в США ведется расследование о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией. В ближайшее время комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США планирует опросить Дональда Трампа-младшего, зятя президента Джареда Кушнера и бывшего руководителя избирательной кампании Пола Манафорта.