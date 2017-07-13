Кандидат в директори ФБР обіцяє перевірити втручання України у вибори в США

Кандидат на пост директора ФБР Крістофер Рей в середу пообіцяв розібратися, чи втручалася Україна в вибори в США в 2016 році.

Про це повідомляє "Голос Америки".

В ході сенатських слухань щодо затвердежння нового голови ФБР сенатор-респбліканец Ліндсі Грем попросив Рея дати оцінку закидам про втручання України у перебіг в виборчу кампанію в 2016 році.

Такі закиди на початку 2017 року з'явилися на сторінках видання Politico в статті "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій" журналіста Кеннета Фоґеля.

"Розслідування видання Politico виявило, що американка українського походження, яка консультувала DNC, зустрічалась із високопосадовцями Посольства України в Вашингтоні, з метою викрити зв’язки співробітника виборчого штабу Трампа, Пола Манафорта з Росією, відповідно до повідомлень людей безпосередньо обізнаних із ситуацією. Вам відомо про ці звинувачення?", - запитав Грем.

Рей відповів, що "із задоволенням займеться цим" і додав, що "для України було б неправильно втручатися в наші вибори".

Пізніше в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, відповідаючи на звинувачення про втручання Росії у вибори США, заявила, що змова Демократичної партії з урядом України, на її думку, підкріплена більшою кількістю доказів.

"Якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України", - сказала вона.

Посольство України в США спростувало подібні заяви.

"Посольство України у США, як заявлялось раніше, жодним чином не координувало із Демократичним національним комітетом жодних зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій, спрямованих проти кандидатів на виборах Президента США або членів їх команд", - підкреслили в посольстві.

У січні 2017 року журналіст Кеннет Фоґель опублікував статтю "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій".

Фогель, посилаючись на слова екс-співробітника посольства України в США Андрія Теліженка, заявив, що посольство, нібито, тісно співпрацювало з Олександрою Чалупою, американкою українського походження, тісно пов'язаною з Демократичною партією, допомагаючи їй збирати викривальні матеріали щодо члена виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.