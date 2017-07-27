У НАЗК роз'яснили, хто з антикорупціонерів є декларантами

Нацагентство з запобігання корупції дало роз'яснення, що таке антикорупційна громадська організація і хто в ній має декларувати майно.

Про це йдеться у відповіді НАЗК голові громадської ради при агентстві Віктору Тарану, текст якого отримала УП.

Зокрема, агентство розтлумачило нещодавно внесені зміни до законодавства щодо поширення вимоги декларувати майно на ГО, що протидіють корупції (закон №1975-VIII від 23 березня 2017 року).

Так, згідно з відповіддю НАЗК, декларантами є особи, які отримують кошти або майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) щодо боротьби з корупцією.

При цьому агентства пояснює, що під сферою запобігання корупції слід розуміти будь-яку діяльність, пов'язану із системою заходів запобігання корупції:

- участь у формуванні чи реалізації антикорупційної політики;

- участь у розробці, виконанні чи контролі за виконанням антикорупційних програм;

- будь-які форми участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції;

- інформування НАЗК про можливе відображення недостовірних відомостей у декларації чиновників;

- інформування НАЗК про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам;

- проведення громадської антикорупційної експертизи;

- направлення запитів про отримання інформації.

Як додатково пояснили "Українській правді" в НАЗК, якщо будь-яка фізична особа бере участь в антикорупційних заходах, направляє відповідні запити до органів влади або подає скарги на декларації чиновників до агентства, але вона не є членом антикорупційної ГО, то така особа не є суб'єктом декларування.

Також, кажуть у НАЗК, декларантами є особи, які прямо не мають відношення до протидії корупції, але надають послуги, виконують роботи, постачають товари в рамках антикорупційного проекту. Наприклад, це можуть бути послуги з прибирання, постачання продуктів харчування чи канцелярського приладдя тощо. Але, зазначають в агенції, ця норма не поширюється на фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб.

Окрім того, якщо організація не здійснює свою основну діяльність у сфері запобігання корупції, але бере участь у заходах, пов’язаних із цим, то керівники та члени органів управління такої організації мають також подавати декларації.

Як повідомлялося, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Але вже 8 липня президент подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних ГО.

Українська правда