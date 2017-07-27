Декларантами є навіть прибиральники антикорупційних ГО – НАЗК

Нацагентство з запобігання корупції дало роз'яснення, що таке антикорупційна громадська організація і хто в ній має декларувати майно.

Про це йдеться у відповіді НАЗК голові громадської ради при агентстві Віктору Тарану.

Зокрема, агентство розтлумачило нещодавно внесені зміни до законодавства щодо поширення вимоги декларувати майно на ГО, що протидіють корупції (закон №1975-VIII від 23 березня 2017 року).

Так, згідно з відповіддю НАЗК, декларантами є особи, які отримують кошти або майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) щодо боротьби з корупцією. При цьому вони мають входити до складу громадської організації, що здійснює проект, або бути їх керівниками. Також декларувати майно повинні особи, яких позначено в такому проекті у якості отримувачів винагороди за антикорупційну діяльність.

Також агентство пояснює, що слід розуміти під сферою запобігання корупції. Це - будь-яка діяльність, пов'язана із системою заходів запобігання корупції:

- участь у формуванні чи реалізації антикорупційної політики;

- участь у розробці, виконанні чи контролі за виконанням антикорупційних програм;

- будь-які форми участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції;

- інформування НАЗК про можливе відображення недостовірних відомостей у декларації чиновників;

- інформування НАЗК про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам;

- проведення громадської антикорупційної експертизи;

- направлення запитів про отримання інформації.

Як додатково пояснили "Українській правді" в НАЗК, якщо будь-яка фізична особа бере участь в антикорупційних заходах, направляє відповідні запити до органів влади або подає скарги на декларації чиновників до агентства, але вона не є членом антикорупційної ГО, то така особа не є суб'єктом декларування. І навіть якщо така особа взяла участь в антикорупційному мітингу і отримала за це, скажімо, блокнот, вона не вважається декларантом, що отримала винагороду за антикорупціййну діяльність, оскільки її ім'я не прописано в антикорупційному проекті, в рамках якого відбувався захід.



Там зауважили також, що обов'язок подавати декларації стосується не фізичних осіб, що беруть участь в антикорупційних заходах, а громадських об’єднань.

"Тобто якщо об’єднання (товариство) не здійснює свою основну діяльність у сфері запобігання, протидії корупції, але бере участь, залучається до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції, то керівники та члени органів управління такого об’єднання (товариства) є суб’єктами декларування у розумінні Закону", - наголошують в агенції.

Також, кажуть у НАЗК, декларантами є особи, які прямо не мають відношення до протидії корупції, але надають послуги, виконують роботи, постачають товари, якщо це передбачено відповідним проектом. Наприклад, це можуть бути послуги з прибирання, постачання продуктів харчування чи канцелярського приладдя тощо. Але, зазначають в агенції, ця норма не поширюється на фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб.

Окрім того, якщо організація не здійснює свою основну діяльність у сфері запобігання корупції, але бере участь у заходах, пов’язаних із цим, то керівники та члени органів управління такої організації мають також подавати декларації.

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Як повідомлялося, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Але вже 8 липня президент подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних ГО.

Українська правда