Російський суд залишив Зейтуллаєва за ґратами на 15 років

Верховний суд Росії суд розглянув апеляцію громадянина України Руслана Зейтуллаєва і залишив його за ґратами, збільшивши термін ув'язнення із 12 років до 15.

Про це повідомляє адвокат Еміль Курбедінов.

Прокуратура РФ вимагала збільшити йому термін покарання до 17 років.

Адвокат Едем Семедляєв також повідомляє, що Зейтуллаєв, якого окупаційна російська влада затримала в справі "Хізб ут-Тахрір" оголосив третє голодування.

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