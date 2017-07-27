Звільнили суддю, якого підозрюють у шахрайстві, і ще 4 суддів

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Четвер, 27 липня 2017, 13:24

Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів і просить президента призначити чотирьох інших суддів.

Відповідні рішення рада ухвалила на засіданні 27 липня, повідомляє прес-служба відомства.

Вища рада правосуддя звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку суддю Татарбунарського райсуду Одеської області Тамару Сивоконь, суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Василя Дячука, суддю Київського апеляційного  адмінсуду Михайла Межевича, суддю Любашівського райсуду Одеської області Надію Споришеву.

Крім того, з посади судді Вищого господарського суду України звільнено Віктора Швеця, якого Генпрокуратура звинувачує в замаху на шахрайство і неправдивих свідченнях (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 ККУ).

НАЗК просила оштрафувати Швеця за несвоєчасну подачу e-декларації, але Печерський райсуд Києва закрив цю справу у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, повідомляють "Українські новини".

 

Водночас Вища рада правосуддя зупинила розгляд питання про звільнення Володимира Бабенка з посади судді апеляційного суду Черкаської області до закінчення розгляду рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про його звільнення.

Також ВРП зупинила розгляд питання про звільнення Сергія Горбатюка з посади судді Вищого адміністративного суду України у зв’язку з відкриттям стосовно нього двох дисциплінарних справ (26 травня 2017 року та 7 червня 2017 року).

Без розгляду залишено заяви про відставку суддів апеляційного суду Черкаської області Володимира Бородійчука, Людмили Василенко, Миколи Дмитренка і Юрія Сіренка, бо вони відкликали свої заяви.

Михайла Запорощенка з посади судді Вищого господарського суду звільнили 11 липня за "вчинення істотного дисциплінарного проступку", тож його заяву теж уже не розглядали.

 

Крім того, ВРП вирішила внести подання президенту про призначення Віти Кабакової суддею госпсуду Кіровоградської області, Андрія Кульбаби суддею Ярмолинецького райсуду Хмельницької області, Олексія Мягкого суддею Ленінського райсуду Кіровограда та Віктора Коваленка суддею Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Олена Рощенко, УП

Теми: суд декларації
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