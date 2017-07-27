Уволили судью, которого подозревают в мошенничестве, и еще 4 судей
Высший совет правосудия уволил пятерых судей и просит президента назначить четырех других судей.
Соответствующие решения совет принял на заседании 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Высший совет правосудия уволил в связи с подачей заявлений об отставке судью Татарбунарского райсуда Одесской области Тамару Сивоконь, судью апелляционного суда Ивано-Франковской области Василия Дячука, судью Киевского апелляционного админсуда Михаила Межевича, судью Любашевского райсуда Одесской области Надежду Споришеву.
Кроме того, с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины уволен Виктор Швец, которого Генпрокуратура обвиняет в покушении на мошенничество и ложных показаниях (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК).
НАПК просила оштрафовать Швеца за несвоевременную подачу e-декларации, но Печерский райсуд Киева закрыл это дело в связи с истечением сроков наложения административного взыскания, сообщают "Украинские новости".
В то же время Высший совет правосудия остановил рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Бабенко с должности судьи апелляционного суда Черкасской области до окончания рассмотрения решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины о его увольнении.
Также ВСП остановил рассмотрение вопроса об увольнении Сергея Горбатюк с должности судьи Высшего административного суда Украины в связи с открытием в отношении него двух дисциплинарных дел (26 мая 2017 года и 7 июня 2017 года).
Без рассмотрения оставлено заявления об отставке судей апелляционного суда Черкасской области Владимира Бородийчука, Людмилы Василенко, Николая Дмитренко и Юрия Сиренко, потому что они отозвали свои заявления.
Михаила Запорощенко с должности судьи Высшего хозяйственного суда уволили 11 июля за "совершение существенного дисциплинарного проступка", поэтому его заявление тоже уже не рассматривали.
Кроме того, ВСП решила внести представление президенту о назначении Виты Кабаковой судьей хозсуда Кировоградской области, Андрея Кульбабы судьей Ярмолинецкого райсуда Хмельницкой области, Алексея Мягкого судьей Ленинского райсуда Кировограда и Виктора Коваленко судьей Красноармейского горрайонного суда Донецкой области.
Алена Рощенко, УП