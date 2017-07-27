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Уволили судью, которого подозревают в мошенничестве, и еще 4 судей

Четверг, 27 июля 2017, 13:24

Высший совет правосудия уволил пятерых судей и просит президента назначить четырех других судей.

Соответствующие решения совет принял на заседании 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Высший совет правосудия уволил в связи с подачей заявлений об отставке судью Татарбунарского райсуда Одесской области Тамару Сивоконь, судью апелляционного суда Ивано-Франковской области Василия Дячука, судью Киевского апелляционного админсуда Михаила Межевича, судью Любашевского райсуда Одесской области Надежду Споришеву.

Кроме того, с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины уволен Виктор Швец, которого Генпрокуратура обвиняет в покушении на мошенничество и ложных показаниях (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК).

НАПК просила оштрафовать Швеца за несвоевременную подачу e-декларации, но Печерский райсуд Киева закрыл это дело в связи с истечением сроков наложения административного взыскания, сообщают "Украинские новости".

 

В то же время Высший совет правосудия остановил рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Бабенко с должности судьи апелляционного суда Черкасской области до окончания рассмотрения решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины о его увольнении.

Также ВСП остановил рассмотрение вопроса об увольнении Сергея Горбатюк с должности судьи Высшего административного суда Украины в связи с открытием в отношении него двух дисциплинарных дел (26 мая 2017 года и 7 июня 2017 года).

Без рассмотрения оставлено заявления об отставке судей апелляционного суда Черкасской области Владимира Бородийчука, Людмилы Василенко, Николая Дмитренко и Юрия Сиренко, потому что они отозвали свои заявления.

Михаила Запорощенко с должности судьи Высшего хозяйственного суда уволили 11 июля за "совершение существенного дисциплинарного проступка", поэтому его заявление тоже уже не рассматривали.

 

Кроме того, ВСП решила внести представление президенту о назначении Виты Кабаковой судьей хозсуда Кировоградской области, Андрея Кульбабы судьей Ярмолинецкого райсуда Хмельницкой области, Алексея Мягкого судьей Ленинского райсуда Кировограда и Виктора Коваленко судьей Красноармейского горрайонного суда Донецкой области.

Алена Рощенко, УП

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Темы: суддекларации
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