Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Звільнили суддю, якого підозрюють у шахрайстві, і ще 4 суддів

Четвер, 27 липня 2017, 13:24

Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів і просить президента призначити чотирьох інших суддів.

Відповідні рішення рада ухвалила на засіданні 27 липня, повідомляє прес-служба відомства.

Вища рада правосуддя звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку суддю Татарбунарського райсуду Одеської області Тамару Сивоконь, суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Василя Дячука, суддю Київського апеляційного  адмінсуду Михайла Межевича, суддю Любашівського райсуду Одеської області Надію Споришеву.

Крім того, з посади судді Вищого господарського суду України звільнено Віктора Швеця, якого Генпрокуратура звинувачує в замаху на шахрайство і неправдивих свідченнях (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 ККУ).

НАЗК просила оштрафувати Швеця за несвоєчасну подачу e-декларації, але Печерський райсуд Києва закрив цю справу у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, повідомляють "Українські новини".

 

Водночас Вища рада правосуддя зупинила розгляд питання про звільнення Володимира Бабенка з посади судді апеляційного суду Черкаської області до закінчення розгляду рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про його звільнення.

Також ВРП зупинила розгляд питання про звільнення Сергія Горбатюка з посади судді Вищого адміністративного суду України у зв’язку з відкриттям стосовно нього двох дисциплінарних справ (26 травня 2017 року та 7 червня 2017 року).

Без розгляду залишено заяви про відставку суддів апеляційного суду Черкаської області Володимира Бородійчука, Людмили Василенко, Миколи Дмитренка і Юрія Сіренка, бо вони відкликали свої заяви.

Михайла Запорощенка з посади судді Вищого господарського суду звільнили 11 липня за "вчинення істотного дисциплінарного проступку", тож його заяву теж уже не розглядали.

 

Крім того, ВРП вирішила внести подання президенту про призначення Віти Кабакової суддею госпсуду Кіровоградської області, Андрія Кульбаби суддею Ярмолинецького райсуду Хмельницької області, Олексія Мягкого суддею Ленінського райсуду Кіровограда та Віктора Коваленка суддею Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: суддекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
Усі новини...
Реклама: