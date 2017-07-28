Готель в Карпатах, де отруїлись іноземці, прикрили

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П'ятниця, 28 липня 2017, 11:50

Держслужба з безпечності харчів та захисту споживачів винесла розпорядження про тимчасове закриття відпочинкового комплексу "Сяйво Карпат" в Івано-Франківській області, де отруїлися 36 людей.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Держпродспоживслужби.

"Винесено розпорядження про тимчасове призупинення діяльності закладу з поданням відповідної заяви до суду, складено протокол про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та санітарного законодавства, направлено матеріали до ГУ Національної поліції щодо порушення кримінальної справи", - кажуть у відомстві.

За даними служби, станом на 27 липня кількість постраждалих на гостру кишкову інфекцію в комплексі "Сяйво Карпат" (село Краснопїлля, Верховинський район) складає 36 осіб, у тому числі - 30 дітей. З лікарні виписано 30 осіб, з них - 24 дитини.

Проведення комплексу протиепідемічних заходів ще триває.

Як повідомлялося 26 липня, у відпочинковому комплексі "Сяйво Карпат" отруїлися десятки людей, серед яких 14 громадян Німеччини та 11 – Польщі.

Українська правда

Теми: Івано-Франківська область надзвичайна подія
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