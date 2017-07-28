Троян назвав брехнею чутки про своє затримання
П'ятниця, 28 липня 2017, 14:46
Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян перебуває у відпустці, його не затримували.
Про це він сказав у коментарі "Українській правді" на прохання прокоментувати інформацію, поширену у ЗМІ. Про нібито його затримання на хабарі.
"Це повна брехня. Я з 26 липня перебуваю у відпустці. Зараз на тренуванні у спортзалі на Подолі", - сказав Троян.
Речник МВС Артем Шевченко також спростував чутки про затримання Трояна.
Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Трояна нібито затримали.
Тетяна Кусок, УП