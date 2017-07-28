Крим залишився без електрики

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П'ятниця, 28 липня 2017, 15:05

Найбільші міста анексованого Росією Криму 28 липня залишилися без електрики.

Як повідомляє "Крыминформ", світла немає в Сімферополі і Сімферопольському районі, Ялті, Феодосії, Судаку, Керчі, Бахчисарайському районі і деяких інших населених пунктах.

Найбільші об'єкти інфраструктури підключають до резервних джерел живлення.

Спрацювання протиаварійної автоматики призвело до відключення всіх чотирьох гілок енергмоста до Криму, повідомив т.зв. "Міністр палива і енергетики Криму" Вадим Бєлік.

Доповнюється ...

Теми: Крим
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