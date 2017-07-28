Крым остался без электричества

Аннексированный Россией Крым 28 июля остался без электроснабжения, его восстанавливают.

Как сообщает "Крыминформ", света нет в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.

Крупнейшие оъекты инфраструктуры подключают к резервным источникам питания.

Сработавшая противоаварийная автоматика привела к отключению всех четырёх веток энергмоста в Крым, сообщил т. н. "министр топлива и энергетики Крыма" Вадим Белик.

Впрочем, по состоянию на 15:00 энергоснабжение Крыма восстановили по двум из четырех веток энергомоста из Краснодарского края РФ, уточнил он.

"Керчь, Судак, Феодосия уже под напряжением. Две линии из четырёх энергомоста мы уже запустили, работаем дальше", – сказал Белик и добавил, что электроснабжение Крыма возобновится полностью уже в ближайшее время.

По предварительной информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго, причиной аварийного отключения ЛЭП стала высокая температура воздуха на Кубани, сообщает ТАСС.

В 13:55 отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему. Энергосистема Крыма и города Севастополь "выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт".

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", – сказал Белик

Оккупационные власти надеются, что свет вернется в дома крымчан к 16:00 пятницы.

В МЧС сообщили, что отключение энергоснабжения пока не повлияло на работу социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей.

Спасатели развернули оперативные штабы.

По данным "Крыминформа", аварийное отключение электроэнергии не отразилось на работе Керченской паромной переправы и симферопольского аэропорта, а мобильные операторы перешли на автономные генераторы.

Алена Рощенко, УП, дополнено