Крим залишився без електрики

Анексований Росією Крим 28 липня залишився без електропостачання, його відновлюють.



Як повідомляє "Крыминформ", світла немає в Сімферополі і Сімферопольському районі, Ялті, Феодосії, Судаку, Керчі, Бахчисарайському районі і деяких інших населених пунктах.



Найбільші об'єкти інфраструктури підключають до резервних джерел живлення.



Спрацювання протиаварійної автоматики призвело до відключення всіх чотирьох гілок енергмоста до Криму, повідомив т. зв."міністр палива і енергетики Криму" Вадим Бєлік.

Втім, станом на 15:00 енергопостачання Криму відновили за двома з чотирьох гілок енергомоста з Краснодарського краю РФ, уточнив він.



"Керч, Судак, Феодосія вже під напругою. Дві лінії з чотирьох енергомоста ми вже запустили, працюємо далі", – сказав Бєлік і додав, що електропостачання Криму відновиться повністю вже найближчим часом.



За попередньою інформацією ситуаційно-аналітичного центру Міненерго, причиною аварійного відключення ЛЕП стала висока температура повітря на Кубані, повідомляє ТАСС.



О 13:55 відключилися чотири повітряні лінії 220 кВ, що забезпечують перетікання потужності в кримську енергосистему. Енергосистема Криму і міста Севастополь "виділилися на ізольовану роботу з дефіцитом потужності близько 1 тис. МВт".



"Сталося повне відключення електроенергії в Криму. Спрацювала протиаварійне автоматика в Краснодарському краї", – сказав Бєлік.



Окупаційна влада сподівається, що світло повернеться в домівки кримчан до 16.00 п'ятниці.



У МНС повідомили, що відключення енергопостачання поки не вплинуло на роботу соціально значущих об'єктів і об'єктів із масовим перебуванням людей.



Рятувальники розгорнули оперативні штаби.

За даними "Крыминформ", аварійне відключення електроенергії не позначилося на роботі Керченської поромної переправи і сімферопольського аеропорту, а мобільні оператори перейшли на автономні генератори.

Олена Рощенко, УП, доповнено