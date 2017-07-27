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РФ відправила на Донбас чергову колону з "гумдопомогою"

Четвер, 27 липня 2017, 05:36

Росія направила на окупований Донбас 67-ю автоколону з "гуманітарною допомогою".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МНС Росії.

У російському МНС стверджують, що вантажні автомобілі везуть понад 600 тонн "гуманітарної допомоги", в тому числі дитячі продуктові набори, медикаменти, будівельні матеріали, художню і навчальну літературу для підготовки до нового навчального року.

Як відомо, російська сторона продовжує переміщати через неконтрольовану Україною ділянку кордону так звані "гуманітарні конвої".

Росіяни відмовляються надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

Раніше автомобілі так званого "гумконвоя" возили на Донбас боєприпаси і зброю. Однак після того, як бойовики і РФ відновили залізничне сполучення, за деякою інформацією, зброю і боєприпаси потрапляють на окуповані території в поїздах.

Теми: РосіяДонбасокупація
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