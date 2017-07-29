Київ: на скандальному будівництві на "Героїв Дніпра" загинув робітник

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Субота, 29 липня 2017, 10:32
Фото Julia Magdalena

На будівництві скандального ТРЦ "Оазис" над станцією метро "Героїв Дніпра" внаслідок падіння з висоти загинув 19-річний робітник.

Про це "Українській правда. Київ" повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Увечері 28 липня при виконанні будівельних робіт упав з висоти будівельник, від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги", - відзначила заступник начальника відділу комунікації Яна Неруш.  

Вона відзначила, що, за попередніми даними, житель Вінницької області упав з висоти 3 метрів, внаслідок порушення техніки безпеки.

Як відомо, напередодні у соцмережі виклали фото з двома машинами поліції на території ТРЦ "Оазис".  

Користувачі соцмережі повідомляли про нібито 3 загиблих.

Станом на ранок 29 липня роботи на будівництві тривають. 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"

Теми: Київ
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