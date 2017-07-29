Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ: на скандальному будівництві на "Героїв Дніпра" загинув робітник

Субота, 29 липня 2017, 10:32
Київ: на скандальному будівництві на Героїв Дніпра загинув робітник
Фото Julia Magdalena

На будівництві скандального ТРЦ "Оазис" над станцією метро "Героїв Дніпра" внаслідок падіння з висоти загинув 19-річний робітник.

Про це "Українській правда. Київ" повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Увечері 28 липня при виконанні будівельних робіт упав з висоти будівельник, від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги", - відзначила заступник начальника відділу комунікації Яна Неруш.  

Вона відзначила, що, за попередніми даними, житель Вінницької області упав з висоти 3 метрів, внаслідок порушення техніки безпеки.

Як відомо, напередодні у соцмережі виклали фото з двома машинами поліції на території ТРЦ "Оазис".  

Користувачі соцмережі повідомляли про нібито 3 загиблих.

Станом на ранок 29 липня роботи на будівництві тривають. 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: