Київ: на скандальному будівництві на "Героїв Дніпра" загинув робітник
На будівництві скандального ТРЦ "Оазис" над станцією метро "Героїв Дніпра" внаслідок падіння з висоти загинув 19-річний робітник.
Про це "Українській правда. Київ" повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Увечері 28 липня при виконанні будівельних робіт упав з висоти будівельник, від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги", - відзначила заступник начальника відділу комунікації Яна Неруш.
Вона відзначила, що, за попередніми даними, житель Вінницької області упав з висоти 3 метрів, внаслідок порушення техніки безпеки.
Як відомо, напередодні у соцмережі виклали фото з двома машинами поліції на території ТРЦ "Оазис".
Користувачі соцмережі повідомляли про нібито 3 загиблих.
Станом на ранок 29 липня роботи на будівництві тривають.
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"