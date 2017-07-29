Киев: на скандальной стройке на "Героев Днепра" погиб рабочий

На стройке скандального ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.

Об этом "Украинской правда. Киев" сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Вечером 28 июля при выполнении строительных работ упал с высоты строитель, от полученных травм скончался в карете скорой помощи", - отметила заместитель начальника отдела коммуникаций Яна Неруш.

Она отметила, что, по предварительным данным, житель Винницкой области упал с высоты 3 метров, вследствие нарушения техники безопасности.

Как известно, накануне в соцсети выложили фото с двумя машинами полиции на территории ТРЦ "Оазис".

Пользователи соцсети сообщали о якобы 3 погибших.

По состоянию на утро 29 июля работы на стройке продолжаются.

Ирина Балачук, "Украинская правда. Киев"