У Центральній Африці розбився український літак, постраждав екіпаж

При злеті з острова Сан-Томе в Центральній Африці зазнав аварії вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, всі члени екіпажу живі, але зазнали травм.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало попадання зграї птахів в правий двигун під час зльоту.

Українська правда