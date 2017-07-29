У Центральній Африці розбився український літак, постраждав екіпаж

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Субота, 29 липня 2017, 14:55
Фото з Facebook Лавренюка

При злеті з острова Сан-Томе в Центральній Африці зазнав аварії вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, всі члени екіпажу живі, але зазнали травм.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало попадання зграї птахів в правий двигун під час зльоту.

Українська правда

Теми: авіа
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